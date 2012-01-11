Введите ваш ник на сайте

Ле Ман - Лорьян

11.01.2012, Среда, 21:45 мск Ле Ман, стадион Омниспорт Леон-Боли Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Ле Ман - Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Ле Ман 0:3 Лорьян
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Лорьян 1:0 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Лорьян 1:1 Ле Ман
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Ле Ман 0:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота 22:00 Лорьян 0:0 Ле Ман
18 тур
15 декабря, суббота 22:00 Ле Ман 0:0 Лорьян
...
  • Читайте нас: 