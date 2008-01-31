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Сенегал - ЮАР

31.01.2008, Четверг, 20:00 мск Кубок Африканских Наций, 3 тур Сенегал - ЮАР
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тунис 3 1 2 0 5:3 +2 5
2. Ангола 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Сенегал 3 0 2 1 4:6 -2 2
4. ЮАР 3 0 2 1 3:5 -2 2
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