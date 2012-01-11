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Ницца - Дижон

11.01.2012, Среда, 20:00 мск Ницца, стадион Муниципал Дю Рэй Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Ницца - Дижон
Франция. Лига 1 (2011/2012)
8 тур
24 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:1 Дижон
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