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Хольштайн - Майнц

21.12.2011, Среда, 22:00 мск Киль, стадион Гольштайн-Штадион Германия. Кубок, 1/8 финала Хольштайн - Майнц
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