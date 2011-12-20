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Хоффенхайм - Аугсбург

20.12.2011, Вторник, 23:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Германия. Кубок, 1/8 финала Хоффенхайм - Аугсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
3 тур
20 августа, суббота 17:30 Аугсбург 0:2 Хоффенхайм
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