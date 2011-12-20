Введите ваш ник на сайте

Бохум - Бавария

20.12.2011, Вторник, 22:00 мск Бохум, стадион Рурштадион Германия. Кубок, 1/8 финала Бохум - Бавария
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Бавария 3:1 Бохум
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Бохум 1:5 Бавария
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Бохум 0:3 Бавария
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Бавария 3:3 Бохум
Германия. Бундеслига (2007/2008)
27 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Бавария 3:1 Бохум
10 тур
20 октября, суббота 17:30 Бохум 1:2 Бавария
...
  • Читайте нас: 