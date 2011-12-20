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Нюрнберг - Гройтер Фюрт

20.12.2011, Вторник, 22:00 мск Нюрнберг, стадион Грюндиг-Арена Германия. Кубок, 1/8 финала Нюрнберг - Гройтер Фюрт
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