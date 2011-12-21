Введите ваш ник на сайте

Герта - Кайзерслаутерн

21.12.2011, Среда, 22:00 мск Берлин, стадион Олимпиаштадион Германия. Кубок, 1/8 финала Герта - Кайзерслаутерн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
15 тур
3 декабря, суббота 18:30 Кайзерслаутерн 1:1 Герта
...
  • Читайте нас: 