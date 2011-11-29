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Кардифф - Блэкберн

29.11.2011, Вторник, 23:45 мск Кардифф, стадион Ниниан Парк Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Кардифф - Блэкберн
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