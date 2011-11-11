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Судьи
Главный судья:
Тони Шапрон (Флерс)

Греция - Россия

11.11.2011, Пятница, 23:30 мск Пирей, стадион Георгиос Караискакис Трансляция: "Первый канал" 23:30 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Греция - Россия
Чемпионат Европы 2008, группа D
Групповой этап, 2 тур
14 июня, суббота 22:45 Греция 0:1 Россия
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