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Сталь - Нафтовик-Укрнафта

02.05.2012, Среда, 16:00 мск Алчевск, стадион Сталь Украина. Первая лига, 29 тур Сталь - Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига (2011/2012)
12 тур
24 сентября, суббота 17:00 Нафтовик-Укрнафта 3:4 Сталь
Украина. Первая лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Нафтовик-Укрнафта 2:2 Сталь
13 тур
2 октября, суббота 18:00 Сталь 0:1 Нафтовик-Укрнафта
Чемпионат Украины. Первая лига (2009/2010)
24 тур
17 апреля, суббота 17:00 Сталь 0:1 Нафтовик-Укрнафта
7 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Нафтовик-Укрнафта 1:2 Сталь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Говерла 34 27 3 4 67:16 +51 84
2. Металлург З 34 24 4 6 77:32 +45 76
3. 34 23 7 4 60:23 +37 76
4. Арсенал БЦ 34 18 8 8 51:39 +12 62
5. Крымтеплица 34 17 9 8 50:38 +12 60
6. Буковина 34 15 12 7 38:29 +9 57
7. 34 15 5 14 42:39 +3 50
8. Сталь А 34 14 8 12 51:50 +1 50
9. Гелиос 34 13 9 12 54:46 +8 48
10. Нафтовик-Укрнафта 34 12 8 14 49:43 +6 44
11. Звезда К 34 13 5 16 53:49 +4 44
12. Олимпик Дн 34 11 7 16 38:44 -6 40
13. Нива В 34 7 11 16 21:39 -18 32
14. Титан 34 9 5 20 33:59 -26 32
15. 34 7 10 17 37:51 -14 31
16. Николаев 34 9 4 21 33:51 -18 31
17. 34 6 3 25 24:79 -55 21
18. Энергетик 34 5 4 25 27:78 -51 19
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