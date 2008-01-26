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Камерун - Замбия

26.01.2008, Суббота, 20:00 мск Кубок Африканских Наций, 2 тур Камерун - Замбия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Египет 3 2 1 0 8:3 +5 7
2. Камерун 3 2 0 1 10:5 +5 6
3. Замбия 3 1 1 1 5:6 -1 4
4. Судан 3 0 0 3 0:9 -9 0
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