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Барселона - Оспиталет

23.12.2011, Пятница, 01:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Барселона - Оспиталет
Первый матч: 1 - 0
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 10 ноября, четверг 01:00 Оспиталет 0:1 Барселона
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