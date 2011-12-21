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Бетис - Кордоба

21.12.2011, Среда, 23:59 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Бетис - Кордоба
Первый матч: 0 - 1
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Кордоба 1:0 Бетис
Испания. Кубок (2009/2010)
2 раунд
2 сентября, среда 23:00 Бетис 1:2 Кордоба
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