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Эспаньол - Сельта

20.12.2011, Вторник, 23:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Эспаньол - Сельта
Первый матч: 0 - 0
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Сельта 0:0 Эспаньол
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