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Вильярреал - Мирандес

21.12.2011, Среда, 23:59 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Вильярреал - Мирандес
Первый матч: 1 - 1
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Мирандес 1:1 Вильярреал
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