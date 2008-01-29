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Кот-д'Ивуар - Мали

29.01.2008, Вторник, 20:00 мск Кубок Африканских Наций, 3 тур Кот-д'Ивуар - Мали
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кот-д'Ивуар 3 3 0 0 8:1 +7 9
2. Нигерия 3 1 1 1 2:1 +1 4
3. Мали 3 1 1 1 1:3 -2 4
4. Бенин 3 0 0 3 1:7 -6 0
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