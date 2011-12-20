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Реал - Понферрадина

20.12.2011, Вторник, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Реал - Понферрадина
Первый матч: 2 - 0
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:00 Понферрадина 0:2 Реал
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