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Валенсия - Кадис

22.12.2011, Четверг, 23:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Валенсия - Кадис
Первый матч: 0 - 0
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:00 Кадис 0:0 Валенсия
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