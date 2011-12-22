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Атлетик - Реал Ов

22.12.2011, Четверг, 01:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Атлетик - Реал Ов
Первый матч: 1 - 0
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 9 декабря, пятница 01:00 Реал Ов 0:1 Атлетик
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