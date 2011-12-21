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Атлетико - Альбасете

21.12.2011, Среда, 23:00 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Атлетико - Альбасете
Первый матч: 1 - 2
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 8 декабря, четверг 23:00 Альбасете 2:1 Атлетико
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