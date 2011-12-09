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Реал Ов - Атлетик

09.12.2011, Пятница, 01:00 мск Овьедо, стадион Карлос Тартьере Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Реал Ов - Атлетик
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