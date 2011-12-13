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Реал Сосьедад - Гранада

13.12.2011, Вторник, 23:59 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Реал Сосьедад - Гранада
Испания. Примера (2011/2012)
5 тур
20 сентября, вторник 22:00 Реал Сосьедад 1:0 Гранада
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