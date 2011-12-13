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Расинг - Райо Вальекано

13.12.2011, Вторник, 23:59 мск Сантандер, стадион Эль Сардинеро Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Расинг - Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
7 тур
1 октября, суббота 20:00 Расинг 1:1 Райо Вальекано
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