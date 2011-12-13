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Мирандес - Вильярреал

13.12.2011, Вторник, 23:59 мск Камино де Андува, стадион Мунисипал де Андува Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Мирандес - Вильярреал
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