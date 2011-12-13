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Судьи
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)

Понферрадина - Реал

13.12.2011, Вторник, 23:00 мск Понферрада, стадион Эль Торалин Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Понферрадина - Реал
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