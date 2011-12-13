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Кадис - Валенсия

13.12.2011, Вторник, 23:00 мск Кадис, стадион Нуэво Мирандилья Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Кадис - Валенсия
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