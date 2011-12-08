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Альбасете - Атлетико

08.12.2011, Четверг, 23:00 мск Альбасете, стадион Карлос Бельмонте Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Альбасете - Атлетико
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