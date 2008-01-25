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Нигерия - Мали

25.01.2008, Пятница, 22:30 мск Кубок Африканских Наций, 2 тур Нигерия - Мали
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кот-д'Ивуар 3 3 0 0 8:1 +7 9
2. Нигерия 3 1 1 1 2:1 +1 4
3. Мали 3 1 1 1 1:3 -2 4
4. Бенин 3 0 0 3 1:7 -6 0
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