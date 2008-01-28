Введите ваш ник на сайте

Гвинея - Намибия

28.01.2008, Понедельник, 20:00 мск Кубок Африканских Наций, 3 тур Гвинея - Намибия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гана 3 3 0 0 5:1 +4 9
2. Гвинея 3 1 1 1 5:5 0 4
3. Марокко 3 1 0 2 7:6 +1 3
4. Намибия 3 0 1 2 2:7 -5 1
...
  • Читайте нас: 