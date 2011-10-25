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Судьи
Главный судья:
Ли Проберт (Уилтшир)

Олдершот - Манчестер Юнайтед

25.10.2011, Вторник, 22:45 мск Алдершот, стадион ЕВВ Стэдиум Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 10:10 (среда, 26 октября) Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Олдершот - Манчестер Юнайтед
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