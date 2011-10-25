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Кардифф - Бернли

25.10.2011, Вторник, 22:45 мск Кардифф, стадион Ниниан Парк Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Кардифф - Бернли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
4 тур
20 августа, суббота 18:00 Бернли 1:1 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
46 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Бернли 1:1 Кардифф
22 тур
15 февраля, вторник 22:45 Кардифф 1:1 Бернли
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