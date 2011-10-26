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Динамо - Шахтер

26.10.2011, Среда, 21:15 мск Киев, стадион Динамо им. Лобановского Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала Динамо - Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
11 тур
24 сентября, суббота 21:00 Динамо 0:0 Шахтер
Украина. Суперкубок 2011
Финал,
5 июля, вторник 22:00 Шахтер 1:3 Динамо
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
Финал,
25 мая, среда 21:15 Динамо 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
27 тур
1 мая, воскресенье 18:30 Динамо 3:0 Шахтер
12 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
29 тур
5 мая, среда 20:00 Шахтер 1:0 Динамо
14 тур
21 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Шахтер
Датагруп Кубок Украины (2009/2010)
1/4 финала
28 октября, среда 20:30 Шахтер 2:0 Динамо
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Динамо 1:0 Шахтер
15 тур
16 ноября, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Динамо
Кубок Украины (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 20:45 Шахтер 1:0 Динамо
Кубок УЕФА (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 7 мая, четверг 20:30 Шахтер 2:1 Динамо
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, четверг 20:30 Динамо 1:1 Шахтер
Суперкубок Украины 2008
Финал
15 июля, вторник 21:45 Шахтер 1:1
(5:3)п		 Динамо
Кубок Украины (2007/2008)
Финал,
7 мая, среда 19:00 Шахтер 2:0 Динамо
Кубок Первого Канала 2008
Финал,
31 января, четверг 21:00 Динамо 2:2
(3:2)п		 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
16 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Шахтер
1 тур
15 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Динамо
Суперкубок Украины (2007/2008)
Финал,
10 июля, вторник 21:30 Динамо 2:2
(4:2)п		 Шахтер
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