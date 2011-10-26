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ФК Сумы - Заря

26.10.2011, Среда, 20:00 мск Сумы, стадион Юбилейный Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала ФК Сумы - Заря
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