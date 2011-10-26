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Волынь - Днепр

26.10.2011, Среда, 19:00 мск Луцк, стадион Авангард Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала Волынь - Днепр
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
3 тур
24 июля, воскресенье 20:30 Днепр 1:2 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
17 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Волынь 1:1 Днепр
2 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Днепр 2:0 Волынь
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