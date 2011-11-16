Португалия - Босния и Герцеговина

|Финал
первый матч
|11 ноября, пятница
|23:00
|Босния и Герцеговина
|0:0
|Португалия
|Финал
первый матч
|11 ноября, пятница
|23:00
|Босния и Герцеговина
|0:0
|Португалия
|Финал
ответный матч
|18 ноября, среда
|22:45
|Босния и Герцеговина
|0:1
|Португалия
|Финал
первый матч
|14 ноября, суббота
|23:30
|Португалия
|1:0
|Босния и Герцеговина
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дания
|8
|6
|1
|1
|15:6
|+9
|19
|2.
|Португалия
|8
|5
|1
|2
|21:12
|+9
|16
|3.
|Норвегия
|8
|5
|1
|2
|10:7
|+3
|16
|4.
|Исландия
|8
|1
|1
|6
|6:14
|-8
|4
|5.
|Кипр
|8
|0
|2
|6
|7:20
|-13
|2