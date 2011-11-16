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Главный судья:
Вольфганг Штарк (Эрголдинг)
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Португалия - Босния и Герцеговина

16.11.2011, Среда, 01:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: "Россия 2" 01:00 (прямая) Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал , ответный матч Португалия - Босния и Герцеговина
Первый матч: 0 - 0
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011)
Финал
первый матч		 11 ноября, пятница 23:00 Босния и Герцеговина 0:0 Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
ответный матч		 18 ноября, среда 22:45 Босния и Герцеговина 0:1 Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
первый матч		 14 ноября, суббота 23:30 Португалия 1:0 Босния и Герцеговина
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Дания 8 6 1 1 15:6 +9 19
2. Португалия 8 5 1 2 21:12 +9 16
3. Норвегия 8 5 1 2 10:7 +3 16
4. Исландия 8 1 1 6 6:14 -8 4
5. Кипр 8 0 2 6 7:20 -13 2
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