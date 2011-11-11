Босния и Герцеговина - Португалия

|Финал
ответный матч
|18 ноября, среда
|22:45
|Босния и Герцеговина
|0:1
|Португалия
|Финал
ответный матч
|18 ноября, среда
|22:45
|Босния и Герцеговина
|0:1
|Португалия
|Финал
первый матч
|14 ноября, суббота
|23:30
|Португалия
|1:0
|Босния и Герцеговина
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|10
|6
|3
|1
|15:4
|+11
|21
|2.
|Босния и Герцеговина
|10
|6
|2
|2
|17:8
|+9
|20
|3.
|Румыния
|10
|3
|5
|2
|13:9
|+4
|14
|4.
|Белоруссия
|10
|3
|4
|3
|8:7
|+1
|13
|5.
|Албания
|10
|2
|3
|5
|7:14
|-7
|9
|6.
|Люксембург
|10
|1
|1
|8
|3:21
|-18
|4