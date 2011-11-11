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Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)
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Босния и Герцеговина - Португалия

11.11.2011, Пятница, 23:00 мск Зеница, стадион Билино Поле Трансляция: "Спорт 1" 22:55 (прямая) "Россия 2" 01:00 (суббота, 12 ноября) Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал , первый матч Босния и Герцеговина - Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
ответный матч		 18 ноября, среда 22:45 Босния и Герцеговина 0:1 Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
первый матч		 14 ноября, суббота 23:30 Португалия 1:0 Босния и Герцеговина
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 10 6 3 1 15:4 +11 21
2. Босния и Герцеговина 10 6 2 2 17:8 +9 20
3. Румыния 10 3 5 2 13:9 +4 14
4. Белоруссия 10 3 4 3 8:7 +1 13
5. Албания 10 2 3 5 7:14 -7 9
6. Люксембург 10 1 1 8 3:21 -18 4
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