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Чехия - Черногория

11.11.2011, Пятница, 23:15 мск Злин, стадион Летна Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал , первый матч Чехия - Черногория
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 8 8 0 0 26:6 +20 24
2. Чехия 8 4 1 3 12:8 +4 13
3. Шотландия 8 3 2 3 9:10 -1 11
4. Литва 8 1 2 5 4:13 -9 5
5. Лихтенштейн 8 1 1 6 3:17 -14 4
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