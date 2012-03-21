Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)

Рубин - Локомотив

21.03.2012, Среда, 18:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: "Россия 2" 18:25 (прямая) Россия. Кубок, 1/4 финала Рубин - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
34 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Локомотив 1:1 Рубин
10 тур
20 мая, пятница 20:30 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 0:0 Рубин
1 тур
14 марта, воскресенье 14:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Рубин
10 тур
23 мая, суббота 19:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Локомотив
1 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
25 июля, среда 19:00 Рубин 3:0 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
2 октября, понедельник 00:00 Рубин 2:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:4 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 14:00 Рубин 3:1 Локомотив
4 тур
9 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Рубин
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 Локомотив 1:1 Рубин
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Рубин 3:1 Локомотив
...
  • Читайте нас: 