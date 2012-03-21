Рубин - Локомотив

|34 тур
|11 марта, воскресенье
|16:00
|Рубин
|0:0
|Локомотив
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|1:1
|Рубин
|10 тур
|20 мая, пятница
|20:30
|Рубин
|0:0
|Локомотив
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|0:0
|Рубин
|1 тур
|14 марта, воскресенье
|14:00
|Рубин
|2:0
|Локомотив
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Рубин
|10 тур
|23 мая, суббота
|19:00
|Рубин
|2:0
|Локомотив
|30 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Рубин
|1:2
|Локомотив
|1 тур
|16 марта, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Рубин
|21 тур
|2 октября, понедельник
|00:00
|Рубин
|2:4
|Локомотив
|6 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|4:4
|Рубин
|19 тур
|6 августа, суббота
|14:00
|Рубин
|3:1
|Локомотив
|4 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Локомотив
|1:0
|Рубин
|27 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Рубин
|4 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Рубин
|0:0
|Локомотив