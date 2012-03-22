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Судьи
Главный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)

Волга - Ахмат

22.03.2012, Четверг, 14:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Трансляция: "Россия 2" 13:55 (прямая) Россия. Кубок, 1/4 финала Волга - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 17:45 Волга 3:1 Ахмат
7 тур
30 апреля, суббота 16:15 Ахмат 1:0 Волга
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