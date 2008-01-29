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Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшои (Венгрия)

ЦСКА - Бейтар

29.01.2008, Вторник, 19:00 мск Иерусалим, стадион Тедди Трансляция: "ОРТ" 23:20 (в записи) Кубок Первого Канала, 3 тур ЦСКА - Бейтар
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 2 2 0 0 6:1 +5 6
2. Бейтар 2 1 0 1 1:3 -2 3
3. ЦСКА 2 0 0 2 1:4 -3 0
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