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Црвена Звезда - Спартак

28.01.2008, Понедельник, 21:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Кубок Первого Канала, 3 тур Црвена Звезда - Спартак
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 2 1 1 0 4:1 +3 4
2. Спартак М 2 1 0 1 5:5 0 3
3. Црвена Звезда 2 0 1 1 3:6 -3 1
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