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ЦСКА - Шахтер

27.01.2008, Воскресенье, 21:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Трансляция: "ОРТ" 23:00 (в записи) Кубок Первого Канала, 2 тур ЦСКА - Шахтер
Кубок Первого Канала 2007
2 тур
28 января, воскресенье 21:00 Шахтер 0:2 ЦСКА
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 2 2 0 0 6:1 +5 6
2. Бейтар 2 1 0 1 1:3 -2 3
3. ЦСКА 2 0 0 2 1:4 -3 0
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