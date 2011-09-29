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Селтик - Удинезе

29.09.2011, Четверг, 21:00 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига Европы, 2 тур Селтик - Удинезе
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 6 4 1 1 11:4 +7 13
2. Удинезе 6 2 3 1 6:7 -1 9
3. Селтик 6 1 3 2 6:7 -1 6
4. Ренн 6 0 3 3 5:10 -5 3
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