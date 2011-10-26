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Ле Ман - Ренн

26.10.2011, Среда, 22:50 мск Ле Ман, стадион Омниспорт Леон-Боли Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Ле Ман - Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
30 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Ле Ман 1:3 Ренн
14 тур
21 ноября, суббота 21:00 Ренн 2:1 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 21:00 Ле Ман 2:2 Ренн
10 тур
25 октября, суббота 21:00 Ренн 2:2 Ле Ман
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 23:00 Ренн 2:2
(4:3)п		 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 22:00 Ле Ман 1:1 Ренн
11 тур
20 октября, суббота 18:00 Ренн 3:0 Ле Ман
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