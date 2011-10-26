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Монпелье - Лорьян

26.10.2011, Среда, 20:45 мск Монпелье, стадион Стад де ля Моссон Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Монпелье - Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
35 тур
11 мая, среда 21:00 Монпелье 3:1 Лорьян
19 тур
21 декабря, вторник 23:00 Лорьян 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Монпелье 2:1 Лорьян
2 тур
15 августа, суббота 21:00 Лорьян 2:2 Монпелье
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