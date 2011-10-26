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Ницца - Сошо

26.10.2011, Среда, 22:50 мск Ницца, стадион Муниципал Дю Рэй Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Ницца - Сошо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 21:00 Ницца 1:0 Сошо
6 тур
18 сентября, суббота 21:00 Сошо 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
31 тур
3 апреля, суббота 21:00 Ницца 0:0 Сошо
15 тур
28 ноября, суббота 21:00 Сошо 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 21:00 Сошо 1:0 Ницца
8 тур
4 октября, суббота 21:00 Ницца 1:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Сошо 1:0 Ницца
13 тур
3 ноября, суббота 22:00 Ницца 0:0 Сошо
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