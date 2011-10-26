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Осер - Кан

26.10.2011, Среда, 22:50 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Осер - Кан
Франция. Лига 1 (2011/2012)
6 тур
17 сентября, суббота 21:00 Осер 1:1 Кан
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 21:00 Кан 2:0 Осер
5 тур
11 сентября, суббота 21:00 Осер 1:1 Кан
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Осер 2:1 Кан
15 тур
22 ноября, суббота 21:00 Кан 1:0 Осер
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 22:30 Кан 0:0 Осер
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Осер 1:0 Кан
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