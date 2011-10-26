Введите ваш ник на сайте

Сент-Этьен - Лион

26.10.2011, Среда, 22:50 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Сент-Этьен - Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 23:00 Сент-Этьен 1:4 Лион
7 тур
25 сентября, суббота 23:00 Лион 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
28 тур
13 марта, суббота 23:00 Лион 1:1 Сент-Этьен
12 тур
31 октября, суббота 23:00 Сент-Этьен 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Сент-Этьен
4 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
27 января, воскресенье 22:55 Сент-Этьен 1:1 Лион
5 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Сент-Этьен
...
  • Читайте нас: 