Сент-Этьен - Лион

|23 тур
|12 февраля, суббота
|23:00
|Сент-Этьен
|1:4
|Лион
|7 тур
|25 сентября, суббота
|23:00
|Лион
|0:1
|Сент-Этьен
|23 тур
|12 февраля, суббота
|23:00
|Сент-Этьен
|1:4
|Лион
|7 тур
|25 сентября, суббота
|23:00
|Лион
|0:1
|Сент-Этьен
|28 тур
|13 марта, суббота
|23:00
|Лион
|1:1
|Сент-Этьен
|12 тур
|31 октября, суббота
|23:00
|Сент-Этьен
|0:1
|Лион
|22 тур
|1 февраля, воскресенье
|23:00
|Лион
|1:1
|Сент-Этьен
|4 тур
|31 августа, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|0:1
|Лион
|23 тур
|27 января, воскресенье
|22:55
|Сент-Этьен
|1:1
|Лион
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|23:00
|Лион
|1:0
|Сент-Этьен