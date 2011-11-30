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Катания - Новара

30.11.2011, Среда, 00:15 мск Катания, стадион Анджело Массимино Италия. Кубок, 4 раунд Катания - Новара
Италия. Серия А (2011/2012)
6 тур
2 октября, воскресенье 14:30 Новара 3:3 Катания
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